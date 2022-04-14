Landwolf (WOLF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Landwolf (WOLF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Landwolf (WOLF) Informasjon Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Offisiell nettside: https://www.landwolfavax.com/ Blokkutforsker: https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec Kjøp WOLF nå!

Landwolf (WOLF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Landwolf (WOLF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M All-time high: $ 0.000085499 $ 0.000085499 $ 0.000085499 All-Time Low: $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 Nåværende pris: $ 0.000002307 $ 0.000002307 $ 0.000002307 Lær mer om Landwolf (WOLF) pris

Landwolf (WOLF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Landwolf (WOLF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOLF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOLF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOLFs tokenomics, kan du utforske WOLF tokenets livepris!

