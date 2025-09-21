Hva er WMT (WMT)

World Mobile Token is the token powering the World Mobile Network. World Mobile is developing a global hybrid telecoms network using a shared economy model built on blockchain. The use of blockchain in this model enables the removal of intermediaries and a layer of cost. It also enables the rapid expansion of the network thanks to the transparency provided by smart contracts, which allow the participants to have a provable and guaranteed rewards system. World Mobile is providing a solution to the global problem that nearly half of the world is still not connected, as highlighted by the United Nations. This solution aims to address the affordability issue, as well as the more efficient use of network resources, to enable connectivity to be provided in a more distributed and decentralised manner. The World Mobile Chain is built on Cardano as a native asset and operates as a layer 1.5 network with node operators that provide decentralised telecommunications services including Communications as a Service, Content as a Service, etc.

WMT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere WMT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk WMT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om WMT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din WMT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

WMT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WMT (WMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WMT (WMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WMT.

Sjekk WMTprisprognosen nå!

WMT (WMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WMT (WMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe WMT (WMT)

Leter du etter hvordan du kjøperWMT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe WMT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WMT til lokale valutaer

1 WMT(WMT) til VND ₫ -- 1 WMT(WMT) til AUD A$ -- 1 WMT(WMT) til GBP ￡ -- 1 WMT(WMT) til EUR € -- 1 WMT(WMT) til USD $ -- 1 WMT(WMT) til MYR RM -- 1 WMT(WMT) til TRY ₺ -- 1 WMT(WMT) til JPY ¥ -- 1 WMT(WMT) til ARS ARS$ -- 1 WMT(WMT) til RUB ₽ -- 1 WMT(WMT) til INR ₹ -- 1 WMT(WMT) til IDR Rp -- 1 WMT(WMT) til KRW ₩ -- 1 WMT(WMT) til PHP ₱ -- 1 WMT(WMT) til EGP ￡E. -- 1 WMT(WMT) til BRL R$ -- 1 WMT(WMT) til CAD C$ -- 1 WMT(WMT) til BDT ৳ -- 1 WMT(WMT) til NGN ₦ -- 1 WMT(WMT) til COP $ -- 1 WMT(WMT) til ZAR R. -- 1 WMT(WMT) til UAH ₴ -- 1 WMT(WMT) til TZS T.Sh. -- 1 WMT(WMT) til VES Bs -- 1 WMT(WMT) til CLP $ -- 1 WMT(WMT) til PKR Rs -- 1 WMT(WMT) til KZT ₸ -- 1 WMT(WMT) til THB ฿ -- 1 WMT(WMT) til TWD NT$ -- 1 WMT(WMT) til AED د.إ -- 1 WMT(WMT) til CHF Fr -- 1 WMT(WMT) til HKD HK$ -- 1 WMT(WMT) til AMD ֏ -- 1 WMT(WMT) til MAD .د.م -- 1 WMT(WMT) til MXN $ -- 1 WMT(WMT) til SAR ريال -- 1 WMT(WMT) til ETB Br -- 1 WMT(WMT) til KES KSh -- 1 WMT(WMT) til JOD د.أ -- 1 WMT(WMT) til PLN zł -- 1 WMT(WMT) til RON лв -- 1 WMT(WMT) til SEK kr -- 1 WMT(WMT) til BGN лв -- 1 WMT(WMT) til HUF Ft -- 1 WMT(WMT) til CZK Kč -- 1 WMT(WMT) til KWD د.ك -- 1 WMT(WMT) til ILS ₪ -- 1 WMT(WMT) til BOB Bs -- 1 WMT(WMT) til AZN ₼ -- 1 WMT(WMT) til TJS SM -- 1 WMT(WMT) til GEL ₾ -- 1 WMT(WMT) til AOA Kz -- 1 WMT(WMT) til BHD .د.ب -- 1 WMT(WMT) til BMD $ -- 1 WMT(WMT) til DKK kr -- 1 WMT(WMT) til HNL L -- 1 WMT(WMT) til MUR ₨ -- 1 WMT(WMT) til NAD $ -- 1 WMT(WMT) til NOK kr -- 1 WMT(WMT) til NZD $ -- 1 WMT(WMT) til PAB B/. -- 1 WMT(WMT) til PGK K -- 1 WMT(WMT) til QAR ر.ق -- 1 WMT(WMT) til RSD дин. -- 1 WMT(WMT) til UZS soʻm -- 1 WMT(WMT) til ALL L -- 1 WMT(WMT) til ANG ƒ -- 1 WMT(WMT) til AWG ƒ -- 1 WMT(WMT) til BBD $ -- 1 WMT(WMT) til BAM KM -- 1 WMT(WMT) til BIF Fr -- 1 WMT(WMT) til BND $ -- 1 WMT(WMT) til BSD $ -- 1 WMT(WMT) til JMD $ -- 1 WMT(WMT) til KHR ៛ -- 1 WMT(WMT) til KMF Fr -- 1 WMT(WMT) til LAK ₭ -- 1 WMT(WMT) til LKR Rs -- 1 WMT(WMT) til MDL L -- 1 WMT(WMT) til MGA Ar -- 1 WMT(WMT) til MOP P -- 1 WMT(WMT) til MVR .ރ -- 1 WMT(WMT) til MWK MK -- 1 WMT(WMT) til MZN MT -- 1 WMT(WMT) til NPR Rs -- 1 WMT(WMT) til PYG ₲ -- 1 WMT(WMT) til RWF Fr -- 1 WMT(WMT) til SBD $ -- 1 WMT(WMT) til SCR ₨ -- 1 WMT(WMT) til SRD $ -- 1 WMT(WMT) til SVC $ -- 1 WMT(WMT) til SZL L -- 1 WMT(WMT) til TMT m -- 1 WMT(WMT) til TND د.ت -- 1 WMT(WMT) til TTD $ -- 1 WMT(WMT) til UGX Sh -- 1 WMT(WMT) til XAF Fr -- 1 WMT(WMT) til XCD $ -- 1 WMT(WMT) til XOF Fr -- 1 WMT(WMT) til XPF Fr -- 1 WMT(WMT) til BWP P -- 1 WMT(WMT) til BZD $ -- 1 WMT(WMT) til CVE $ -- 1 WMT(WMT) til DJF Fr -- 1 WMT(WMT) til DOP $ -- 1 WMT(WMT) til DZD د.ج -- 1 WMT(WMT) til FJD $ -- 1 WMT(WMT) til GNF Fr -- 1 WMT(WMT) til GTQ Q -- 1 WMT(WMT) til GYD $ -- 1 WMT(WMT) til ISK kr --

Prøv konverting

WMT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WMT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om WMT Hvor mye er WMT (WMT) verdt i dag? Live WMT prisen i USD er -- USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WMT-til-USD-pris? -- . Sjekk ut Den nåværende prisen på WMT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for WMT? Markedsverdien for WMT er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WMT? Den sirkulerende forsyningen av WMT er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWMT ? WMT oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WMT? WMT så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til WMT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WMT er -- USD . Vil WMT gå høyere i år? WMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WMT prisprognosen for en mer grundig analyse.

WMT (WMT) Viktige bransjeoppdateringer