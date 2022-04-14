WalletConnect (WCT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WalletConnect (WCT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WalletConnect (WCT) Informasjon Offisiell nettside: https://walletconnect.network/ Teknisk dokument: https://whitepaper.walletconnect.network/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/WCTk5xWdn5SYg56twGj32sUF3W4WFQ48ogezLBuYTBY

WalletConnect (WCT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WalletConnect (WCT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.15M $ 55.15M $ 55.15M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 186.20M $ 186.20M $ 186.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 296.20M $ 296.20M $ 296.20M All-time high: $ 1.3902 $ 1.3902 $ 1.3902 All-Time Low: $ 0.278037945176914 $ 0.278037945176914 $ 0.278037945176914 Nåværende pris: $ 0.2962 $ 0.2962 $ 0.2962 Lær mer om WalletConnect (WCT) pris

WalletConnect (WCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WalletConnect (WCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WCT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WCTs tokenomics, kan du utforske WCT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WCT Interessert i å legge til WalletConnect (WCT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WCT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WCT på MEXC nå!

WalletConnect (WCT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WCT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WCT nå!

WCT prisforutsigelse Vil du vite hvor WCT kan være på vei? Vår WCT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WCT tokenets prisforutsigelse nå!

