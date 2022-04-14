Vyvo Coin (VSC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vyvo Coin (VSC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vyvo Coin (VSC) Informasjon Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace Offisiell nettside: https://www.vyvo.com/ Teknisk dokument: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://vscscan.org Kjøp VSC nå!

Vyvo Coin (VSC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vyvo Coin (VSC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Total forsyning: $ 19.60B $ 19.60B $ 19.60B Sirkulerende forsyning: $ 941.35M $ 941.35M $ 941.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.56M $ 62.56M $ 62.56M All-time high: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 All-Time Low: $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 Nåværende pris: $ 0.003126 $ 0.003126 $ 0.003126 Lær mer om Vyvo Coin (VSC) pris

Vyvo Coin (VSC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vyvo Coin (VSC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VSC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VSC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VSCs tokenomics, kan du utforske VSC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VSC Interessert i å legge til Vyvo Coin (VSC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VSC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VSC på MEXC nå!

Vyvo Coin (VSC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VSC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VSC nå!

VSC prisforutsigelse Vil du vite hvor VSC kan være på vei? Vår VSC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VSC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!