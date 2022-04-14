Virtual X (VRL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Virtual X (VRL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Virtual X (VRL) Informasjon Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card. Offisiell nettside: https://www.virtualx.uk Teknisk dokument: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36 Kjøp VRL nå!

Virtual X (VRL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Virtual X (VRL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M All-time high: $ 0.004385 $ 0.004385 $ 0.004385 All-Time Low: $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 Nåværende pris: $ 0.00007193 $ 0.00007193 $ 0.00007193 Lær mer om Virtual X (VRL) pris

Virtual X (VRL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Virtual X (VRL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VRL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VRL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VRLs tokenomics, kan du utforske VRL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VRL Interessert i å legge til Virtual X (VRL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VRL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VRL på MEXC nå!

Virtual X (VRL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VRL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VRL nå!

VRL prisforutsigelse Vil du vite hvor VRL kan være på vei? Vår VRL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VRL tokenets prisforutsigelse nå!

