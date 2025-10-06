VPEPE pris i dag

Sanntids VPEPE (VPEPE) pris i dag er $ 0.0162, med en 6.62% endring de siste 24 timene. Nåværende VPEPE til USD konverteringssats er $ 0.0162 per VPEPE.

VPEPE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- VPEPE. I løpet av de siste 24 timene VPEPE har den blitt handlet mellom $ 0.015(laveste) og $ 0.0165 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har VPEPE beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -20.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 24.14K.

VPEPE (VPEPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Fullt utvannet markedsverdi $ 64.80M$ 64.80M $ 64.80M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Offentlig blokkjede TONCOIN

Nåværende markedsverdi på VPEPE er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 24.14K. Den sirkulerende forsyningen på VPEPE er --, med en total tilgang på 4000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.80M.