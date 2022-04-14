Octavia (VIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Octavia (VIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Octavia (VIA) Informasjon Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer. Offisiell nettside: https://octavia.one Teknisk dokument: https://octavia.one/octaviapitchdeck.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x21ac3bB914f90A2Bb1a16088E673a9fdDa641434 Kjøp VIA nå!

Octavia (VIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Octavia (VIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 99.95M $ 99.95M $ 99.95M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M All-time high: $ 2.8739 $ 2.8739 $ 2.8739 All-Time Low: $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 Nåværende pris: $ 0.0155 $ 0.0155 $ 0.0155 Lær mer om Octavia (VIA) pris

Octavia (VIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Octavia (VIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VIAs tokenomics, kan du utforske VIA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VIA Interessert i å legge til Octavia (VIA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VIA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VIA på MEXC nå!

Octavia (VIA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VIA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VIA nå!

VIA prisforutsigelse Vil du vite hvor VIA kan være på vei? Vår VIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VIA tokenets prisforutsigelse nå!

