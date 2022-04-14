Vexanium (VEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vexanium (VEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vexanium (VEX) Informasjon Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries. Offisiell nettside: https://www.vexanium.com/ Blokkutforsker: https://explorer.vexanium.com/ Kjøp VEX nå!

Vexanium (VEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vexanium (VEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Total forsyning: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Sirkulerende forsyning: $ 733.64M $ 733.64M $ 733.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M All-time high: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 All-Time Low: $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 Nåværende pris: $ 0.003174 $ 0.003174 $ 0.003174 Lær mer om Vexanium (VEX) pris

Vexanium (VEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vexanium (VEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VEXs tokenomics, kan du utforske VEX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VEX Interessert i å legge til Vexanium (VEX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VEX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VEX på MEXC nå!

Vexanium (VEX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VEX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VEX nå!

VEX prisforutsigelse Vil du vite hvor VEX kan være på vei? Vår VEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VEX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!