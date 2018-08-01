VEX

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

NavnVEX

RangeringNo.1854

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning733,642,279

Maksimal forsyning1,008,772,305

Total forsyning1,008,772,305

Opplagsforsyning0.7272%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.0471216,2018-08-01

Laveste pris0.000121875736,2025-08-02

Offentlig blokkjedeVEX

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...