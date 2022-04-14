VARA (VARA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VARA (VARA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VARA (VARA) Informasjon Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. Offisiell nettside: https://vara.network/ Blokkutforsker: https://vara.subscan.io/

VARA (VARA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VARA (VARA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.34M $ 13.34M $ 13.34M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.37B $ 4.37B $ 4.37B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.53M $ 30.53M $ 30.53M All-time high: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 All-Time Low: $ 0.003050679561721985 $ 0.003050679561721985 $ 0.003050679561721985 Nåværende pris: $ 0.003053 $ 0.003053 $ 0.003053 Lær mer om VARA (VARA) pris

VARA (VARA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VARA (VARA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VARA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VARA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VARAs tokenomics, kan du utforske VARA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VARA Interessert i å legge til VARA (VARA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VARA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

VARA (VARA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VARA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VARA nå!

VARA prisforutsigelse Vil du vite hvor VARA kan være på vei? Vår VARA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VARA tokenets prisforutsigelse nå!

