Ultra (UOS) Informasjon Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof. Offisiell nettside: https://ultra.io/ Teknisk dokument: https://ultra.io/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c Kjøp UOS nå!

Ultra (UOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ultra (UOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.36M $ 17.36M $ 17.36M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 470.37M $ 470.37M $ 470.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.90M $ 36.90M $ 36.90M All-time high: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 All-Time Low: $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 Nåværende pris: $ 0.0369 $ 0.0369 $ 0.0369 Lær mer om Ultra (UOS) pris

Ultra (UOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ultra (UOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UOSs tokenomics, kan du utforske UOS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UOS Interessert i å legge til Ultra (UOS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UOS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UOS på MEXC nå!

Ultra (UOS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UOS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UOS nå!

UOS prisforutsigelse Vil du vite hvor UOS kan være på vei? Vår UOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UOS tokenets prisforutsigelse nå!

