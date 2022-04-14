Ubix.Network (UBX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ubix.Network (UBX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ubix.Network (UBX) Informasjon UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network. Offisiell nettside: https://ubix.network/ Teknisk dokument: https://ubix.wiki/index.php/Main_Page Blokkutforsker: https://explorer.ubikiri.com/ Kjøp UBX nå!

Ubix.Network (UBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ubix.Network (UBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 163.83K $ 163.83K $ 163.83K Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 45.56B $ 45.56B $ 45.56B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M All-time high: $ 0.000063503 $ 0.000063503 $ 0.000063503 All-Time Low: $ 0.000002672007295277 $ 0.000002672007295277 $ 0.000002672007295277 Nåværende pris: $ 0.000003596 $ 0.000003596 $ 0.000003596 Lær mer om Ubix.Network (UBX) pris

Ubix.Network (UBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ubix.Network (UBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UBXs tokenomics, kan du utforske UBX tokenets livepris!

Ubix.Network (UBX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UBX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UBX nå!

UBX prisforutsigelse Vil du vite hvor UBX kan være på vei? Vår UBX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UBX tokenets prisforutsigelse nå!

