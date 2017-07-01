Dagens Tron livepris er 0.3454 USD. Spor prisoppdateringer for TRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tron livepris er 0.3454 USD. Spor prisoppdateringer for TRX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Tron Logo

Tron Pris(TRX)

1 TRX til USD livepris:

-0.60%1D
USD
Tron (TRX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:45:45 (UTC+8)

Tron (TRX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.70%

-0.60%

-0.78%

-0.78%

Tron (TRX) sanntidsprisen er $ 0.3454. I løpet av de siste 24 timene har TRX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3445 og et toppnivå på $ 0.3526, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRX er $ 0.44067471530141733, mens den rekordlave prisen er $ 0.001091259997338057.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRX endret seg med -0.70% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -0.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tron (TRX) Markedsinformasjon

No.10

0.81%

2017-07-01 00:00:00

TRX

Nåværende markedsverdi på Tron er $ 32.70B, med et 24-timers handelsvolum på $ 33.44M. Den sirkulerende forsyningen på TRX er 94.66B, med en total tilgang på 94663824228.3444. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.70B.

Tron (TRX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Tron for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002085-0.60%
30 dager$ -0.003-0.87%
60 dager$ +0.0301+9.54%
90 dager$ +0.0728+26.70%
Tron Prisendring i dag

I dag registrerte TRX en endring på $ -0.002085 (-0.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Tron 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.003 (-0.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Tron 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRX en endring på $ +0.0301 (+9.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Tron 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0728+26.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Tron (TRX)?

Sjekk ut Tron Prishistorikk-siden nå.

Hva er Tron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Tron er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tron investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TRX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Tron på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tron kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tron Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tron (TRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tron (TRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tron.

Sjekk Tronprisprognosen nå!

Tron (TRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tron (TRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tron (TRX)

Leter du etter hvordan du kjøperTron? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tron på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRX til lokale valutaer

1 Tron(TRX) til VND
9,089.201
1 Tron(TRX) til AUD
A$0.521554
1 Tron(TRX) til GBP
0.255596
1 Tron(TRX) til EUR
0.29359
1 Tron(TRX) til USD
$0.3454
1 Tron(TRX) til MYR
RM1.45068
1 Tron(TRX) til TRY
14.289198
1 Tron(TRX) til JPY
¥50.7738
1 Tron(TRX) til ARS
ARS$509.437368
1 Tron(TRX) til RUB
28.733826
1 Tron(TRX) til INR
30.426286
1 Tron(TRX) til IDR
Rp5,756.664364
1 Tron(TRX) til KRW
483.07644
1 Tron(TRX) til PHP
19.711978
1 Tron(TRX) til EGP
￡E.16.634464
1 Tron(TRX) til BRL
R$1.837528
1 Tron(TRX) til CAD
C$0.473198
1 Tron(TRX) til BDT
42.048996
1 Tron(TRX) til NGN
516.290104
1 Tron(TRX) til COP
$1,349.21875
1 Tron(TRX) til ZAR
R.5.989236
1 Tron(TRX) til UAH
14.271928
1 Tron(TRX) til TZS
T.Sh.854.947896
1 Tron(TRX) til VES
Bs56.3002
1 Tron(TRX) til CLP
$329.857
1 Tron(TRX) til PKR
Rs98.038336
1 Tron(TRX) til KZT
187.003014
1 Tron(TRX) til THB
฿11.004444
1 Tron(TRX) til TWD
NT$10.441442
1 Tron(TRX) til AED
د.إ1.267618
1 Tron(TRX) til CHF
Fr0.272866
1 Tron(TRX) til HKD
HK$2.683758
1 Tron(TRX) til AMD
֏132.18458
1 Tron(TRX) til MAD
.د.م3.115508
1 Tron(TRX) til MXN
$6.344998
1 Tron(TRX) til SAR
ريال1.29525
1 Tron(TRX) til ETB
Br49.589078
1 Tron(TRX) til KES
KSh44.618772
1 Tron(TRX) til JOD
د.أ0.2448886
1 Tron(TRX) til PLN
1.253802
1 Tron(TRX) til RON
лв1.492128
1 Tron(TRX) til SEK
kr3.250214
1 Tron(TRX) til BGN
лв0.573364
1 Tron(TRX) til HUF
Ft114.976752
1 Tron(TRX) til CZK
7.146326
1 Tron(TRX) til KWD
د.ك0.105347
1 Tron(TRX) til ILS
1.150182
1 Tron(TRX) til BOB
Bs2.386714
1 Tron(TRX) til AZN
0.58718
1 Tron(TRX) til TJS
SM3.232944
1 Tron(TRX) til GEL
0.93258
1 Tron(TRX) til AOA
Kz314.856278
1 Tron(TRX) til BHD
.د.ب0.1302158
1 Tron(TRX) til BMD
$0.3454
1 Tron(TRX) til DKK
kr2.19329
1 Tron(TRX) til HNL
L9.052934
1 Tron(TRX) til MUR
15.660436
1 Tron(TRX) til NAD
$5.99269
1 Tron(TRX) til NOK
kr3.43673
1 Tron(TRX) til NZD
$0.58718
1 Tron(TRX) til PAB
B/.0.3454
1 Tron(TRX) til PGK
K1.443772
1 Tron(TRX) til QAR
ر.ق1.253802
1 Tron(TRX) til RSD
дин.34.457104
1 Tron(TRX) til UZS
soʻm4,264.194418
1 Tron(TRX) til ALL
L28.481684
1 Tron(TRX) til ANG
ƒ0.618266
1 Tron(TRX) til AWG
ƒ0.62172
1 Tron(TRX) til BBD
$0.6908
1 Tron(TRX) til BAM
KM0.573364
1 Tron(TRX) til BIF
Fr1,031.019
1 Tron(TRX) til BND
$0.442112
1 Tron(TRX) til BSD
$0.3454
1 Tron(TRX) til JMD
$55.405614
1 Tron(TRX) til KHR
1,387.147124
1 Tron(TRX) til KMF
Fr144.3772
1 Tron(TRX) til LAK
7,508.695502
1 Tron(TRX) til LKR
Rs104.476592
1 Tron(TRX) til MDL
L5.6991
1 Tron(TRX) til MGA
Ar1,528.315558
1 Tron(TRX) til MOP
P2.766654
1 Tron(TRX) til MVR
5.28462
1 Tron(TRX) til MWK
MK599.652394
1 Tron(TRX) til MZN
MT22.07106
1 Tron(TRX) til NPR
Rs48.673768
1 Tron(TRX) til PYG
2,466.8468
1 Tron(TRX) til RWF
Fr500.4846
1 Tron(TRX) til SBD
$2.83228
1 Tron(TRX) til SCR
5.256988
1 Tron(TRX) til SRD
$13.156286
1 Tron(TRX) til SVC
$3.02225
1 Tron(TRX) til SZL
L5.99269
1 Tron(TRX) til TMT
m1.2089
1 Tron(TRX) til TND
د.ت1.005114
1 Tron(TRX) til TTD
$2.338358
1 Tron(TRX) til UGX
Sh1,211.6632
1 Tron(TRX) til XAF
Fr192.7332
1 Tron(TRX) til XCD
$0.93258
1 Tron(TRX) til XOF
Fr192.7332
1 Tron(TRX) til XPF
Fr34.8854
1 Tron(TRX) til BWP
P4.600728
1 Tron(TRX) til BZD
$0.694254
1 Tron(TRX) til CVE
$32.391612
1 Tron(TRX) til DJF
Fr61.4812
1 Tron(TRX) til DOP
$21.421708
1 Tron(TRX) til DZD
د.ج44.750024
1 Tron(TRX) til FJD
$0.77715
1 Tron(TRX) til GNF
Fr3,003.253
1 Tron(TRX) til GTQ
Q2.645764
1 Tron(TRX) til GYD
$72.288766
1 Tron(TRX) til ISK
kr41.7934

Tron Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Tron, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Tron nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Tron

Hvor mye er Tron (TRX) verdt i dag?
Live TRX prisen i USD er 0.3454 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRX til USD er $ 0.3454. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tron?
Markedsverdien for TRX er $ 32.70B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRX?
Den sirkulerende forsyningen av TRX er 94.66B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRX ?
TRX oppnådde en ATH-pris på 0.44067471530141733 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRX?
TRX så en ATL-pris på 0.001091259997338057 USD.
Hva er handelsvolumet til TRX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRX er $ 33.44M USD.
Vil TRX gå høyere i år?
TRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Tron (TRX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

