TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

NavnTRX

RangeringNo.9

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0082%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.43%

Opplagsforsyning94,668,730,331.2055

Maksimal forsyning

Total forsyning94,668,723,167.3144

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2017-07-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.0015 USDT

All-time high0.44067471530141733,2024-12-03

Laveste pris0.001091259997338057,2017-09-15

Offentlig blokkjedeTRX

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
