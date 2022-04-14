Terrace (TRC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Terrace (TRC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Terrace (TRC) Informasjon Terrace is a non-custodial crypto trading terminal and broker with better pricing, deeper liquidity, and broader asset coverage than any CEX, DEX, or MM. Terrace aggregates centralized and decentralized liquidity and abstracts away wallets, chains and venues. You can use Terrace for DeFi-only (no-KYC) or get access to the world's top CEX, OTC, and MM via the KYC-ed platform. Think Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener, and more rolled into one. Offisiell nettside: https://www.terrace.fi/ Teknisk dokument: http://docs.terrace.fi/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xC23E4352cdBa6Fc951398bf274619C4529eAc867

Terrace (TRC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Terrace (TRC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M All-time high: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.003569 $ 0.003569 $ 0.003569 Lær mer om Terrace (TRC) pris

Terrace (TRC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Terrace (TRC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRCs tokenomics, kan du utforske TRC tokenets livepris!

