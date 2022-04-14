TPRO Network (TPRO) tokenomics

TPRO Network (TPRO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i TPRO Network (TPRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

TPRO Network (TPRO) Informasjon

TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions.

Offisiell nettside:
https://tpro.network
Teknisk dokument:
https://doc.tpro.network/
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15

TPRO Network (TPRO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TPRO Network (TPRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total forsyning:
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
Sirkulerende forsyning:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M
All-time high:
$ 0.0254
$ 0.0254$ 0.0254
All-Time Low:
$ 0.001508614715744856
$ 0.001508614715744856$ 0.001508614715744856
Nåværende pris:
$ 0.002002
$ 0.002002$ 0.002002

TPRO Network (TPRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak TPRO Network (TPRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TPRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TPRO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TPROs tokenomics, kan du utforske TPRO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TPRO

Interessert i å legge til TPRO Network (TPRO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TPRO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

TPRO Network (TPRO) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til TPRO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TPRO prisforutsigelse

Vil du vite hvor TPRO kan være på vei? Vår TPRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.