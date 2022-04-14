TOMCoin (TOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TOMCoin (TOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TOMCoin (TOM) Informasjon TomCoin is a playful yet serious entry into the cryptocurrency market, inspired by the beloved character Tom from the classic Tom and Jerry series. Combining humor with real financial potential, $TOM aims to engage the community and provide tangible benefits to its holders. Offisiell nettside: https://www.clumsytom.io Teknisk dokument: https://tom-coin.gitbook.io/docs/ Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1792d8636A9c70b89022167CCb89fD836a6Ac771 Kjøp TOM nå!

TOMCoin (TOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOMCoin (TOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M All-time high: $ 0.00391 $ 0.00391 $ 0.00391 All-Time Low: $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 $ 0.000150044720518248 Nåværende pris: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Lær mer om TOMCoin (TOM) pris

TOMCoin (TOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOMCoin (TOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOMs tokenomics, kan du utforske TOM tokenets livepris!

TOMCoin (TOM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TOM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TOM prisforutsigelse Vil du vite hvor TOM kan være på vei? Vår TOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

