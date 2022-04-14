Titan (TES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Titan (TES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Titan (TES) Informasjon Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Offisiell nettside: https://titantrading.io/ Teknisk dokument: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C Kjøp TES nå!

Titan (TES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Titan (TES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.94K $ 59.94K $ 59.94K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 599.40K $ 599.40K $ 599.40K All-time high: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 All-Time Low: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 Nåværende pris: $ 0.005994 $ 0.005994 $ 0.005994 Lær mer om Titan (TES) pris

Titan (TES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Titan (TES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TESs tokenomics, kan du utforske TES tokenets livepris!

