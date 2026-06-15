Terminal pris i dag

Sanntids Terminal (TERMINAL) pris i dag er $ 0.00005791, med en 0.06% endring de siste 24 timene. Nåværende TERMINAL til USD konverteringssats er $ 0.00005791 per TERMINAL.

Terminal rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 49,219, med en sirkulerende forsyning på 849.87M TERMINAL. I løpet av de siste 24 timene TERMINAL har den blitt handlet mellom $ 0.0000579(laveste) og $ 0.00005799 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01162659, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005437.

Kortsiktig har TERMINAL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.02.

Terminal (TERMINAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.22K$ 49.22K $ 49.22K Volum (24 timer) $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Fullt utvannet markedsverdi $ 57.91K$ 57.91K $ 57.91K Opplagsforsyning 849.87M 849.87M 849.87M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Terminal er $ 49.22K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.02. Den sirkulerende forsyningen på TERMINAL er 849.87M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.91K.