TonCapy (TCAPY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TonCapy (TCAPY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TonCapy (TCAPY) Informasjon TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. Offisiell nettside: https://www.toncapy.com/ Teknisk dokument: https://docs.toncapy.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Kjøp TCAPY nå!

TonCapy (TCAPY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TonCapy (TCAPY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 664.07B $ 664.07B $ 664.07B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 103.84M $ 103.84M $ 103.84M All-time high: $ 0.0410209 $ 0.0410209 $ 0.0410209 All-Time Low: $ 0.000136873427580074 $ 0.000136873427580074 $ 0.000136873427580074 Nåværende pris: $ 0.0001372 $ 0.0001372 $ 0.0001372 Lær mer om TonCapy (TCAPY) pris

TonCapy (TCAPY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TonCapy (TCAPY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TCAPY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TCAPY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TCAPYs tokenomics, kan du utforske TCAPY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TCAPY Interessert i å legge til TonCapy (TCAPY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TCAPY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TCAPY på MEXC nå!

TonCapy (TCAPY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TCAPY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TCAPY nå!

TCAPY prisforutsigelse Vil du vite hvor TCAPY kan være på vei? Vår TCAPY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TCAPY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!