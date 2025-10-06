TAIX pris i dag

Sanntids TAIX (TAIX) pris i dag er $ 0.0001048, med en 1.06% endring de siste 24 timene. Nåværende TAIX til USD konverteringssats er $ 0.0001048 per TAIX.

TAIX rangerer for tiden som #4372 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 TAIX. I løpet av de siste 24 timene TAIX har den blitt handlet mellom $ 0.0001034(laveste) og $ 0.0001057 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000671960920599046, mens tidenes laveste notering var $ 0.000092129582649973.

Kortsiktig har TAIX beveget seg -0.20% i løpet av den siste timen og +3.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 48.60K.

TAIX (TAIX) Markedsinformasjon

Rangering No.4372 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BASE

