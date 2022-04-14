Tagger (TAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tagger (TAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tagger (TAG) Informasjon A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. Offisiell nettside: https://www.tagger.pro Teknisk dokument: https://tagger.gitbook.io/tagger-documentation Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x208bf3e7da9639f1eaefa2de78c23396b0682025 Kjøp TAG nå!

Tagger (TAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tagger (TAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.78M $ 65.78M $ 65.78M Total forsyning: $ 405.38B $ 405.38B $ 405.38B Sirkulerende forsyning: $ 108.40B $ 108.40B $ 108.40B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 245.99M $ 245.99M $ 245.99M All-time high: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 All-Time Low: $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 Nåværende pris: $ 0.0006068 $ 0.0006068 $ 0.0006068 Lær mer om Tagger (TAG) pris

Tagger (TAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tagger (TAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAGs tokenomics, kan du utforske TAG tokenets livepris!

Tagger (TAG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TAG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TAG nå!

TAG prisforutsigelse Vil du vite hvor TAG kan være på vei? Vår TAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAG tokenets prisforutsigelse nå!

