Streamflow (STREAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Streamflow (STREAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Streamflow (STREAM) Informasjon Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). Offisiell nettside: https://streamflow.finance/ Teknisk dokument: https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M Kjøp STREAM nå!

Streamflow (STREAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Streamflow (STREAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 135.20M $ 135.20M $ 135.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.50M $ 58.50M $ 58.50M All-time high: $ 0.3504 $ 0.3504 $ 0.3504 All-Time Low: $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 Nåværende pris: $ 0.0585 $ 0.0585 $ 0.0585 Lær mer om Streamflow (STREAM) pris

Streamflow (STREAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Streamflow (STREAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STREAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STREAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STREAMs tokenomics, kan du utforske STREAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STREAM Interessert i å legge til Streamflow (STREAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STREAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STREAM på MEXC nå!

Streamflow (STREAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STREAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STREAM nå!

STREAM prisforutsigelse Vil du vite hvor STREAM kan være på vei? Vår STREAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STREAM tokenets prisforutsigelse nå!

