STO Chain (STOOS) Informasjon STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. Offisiell nettside: http://stochain.io/ Teknisk dokument: http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf Blokkutforsker: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476 Kjøp STOOS nå!

STO Chain (STOOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STO Chain (STOOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B All-time high: $ 22 $ 22 $ 22 All-Time Low: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 Nåværende pris: $ 1.4804 $ 1.4804 $ 1.4804 Lær mer om STO Chain (STOOS) pris

STO Chain (STOOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STO Chain (STOOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STOOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STOOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STOOSs tokenomics, kan du utforske STOOS tokenets livepris!

STO Chain (STOOS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STOOS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STOOS nå!

STOOS prisforutsigelse Vil du vite hvor STOOS kan være på vei? Vår STOOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STOOS tokenets prisforutsigelse nå!

