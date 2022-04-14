Starpower (STAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Starpower (STAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Starpower (STAR) Informasjon Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI. Offisiell nettside: https://www.starpower.world/ Teknisk dokument: https://starpower.gitbook.io/starpower-lite-paper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/STARqri3xhy6Pyv1EpgdjkPDVcs9FncKcaEP6527krs Kjøp STAR nå!

Starpower (STAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Starpower (STAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.56M $ 23.56M $ 23.56M Total forsyning: $ 550.90M $ 550.90M $ 550.90M Sirkulerende forsyning: $ 183.90M $ 183.90M $ 183.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 128.14M $ 128.14M $ 128.14M All-time high: $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 All-Time Low: $ 0.03805041548748198 $ 0.03805041548748198 $ 0.03805041548748198 Nåværende pris: $ 0.12814 $ 0.12814 $ 0.12814 Lær mer om Starpower (STAR) pris

Starpower (STAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Starpower (STAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STARs tokenomics, kan du utforske STAR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STAR Interessert i å legge til Starpower (STAR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STAR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STAR på MEXC nå!

Starpower (STAR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STAR nå!

STAR prisforutsigelse Vil du vite hvor STAR kan være på vei? Vår STAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STAR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

