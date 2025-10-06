SP500 xStock pris i dag

Sanntids SP500 xStock (SPYX) pris i dag er $ 659.56, med en 0.53% endring de siste 24 timene. Nåværende SPYX til USD konverteringssats er $ 659.56 per SPYX.

SP500 xStock rangerer for tiden som #814 etter markedsverdi på $ 15.93M, med en sirkulerende forsyning på 24.15K SPYX. I løpet av de siste 24 timene SPYX har den blitt handlet mellom $ 651.45(laveste) og $ 666.93 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 692.479563624506, mens tidenes laveste notering var $ 594.884270877716.

Kortsiktig har SPYX beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -1.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.86K.

SP500 xStock (SPYX) Markedsinformasjon

Rangering No.814 Markedsverdi $ 15.93M$ 15.93M $ 15.93M Volum (24 timer) $ 55.86K$ 55.86K $ 55.86K Fullt utvannet markedsverdi $ 15.93M$ 15.93M $ 15.93M Opplagsforsyning 24.15K 24.15K 24.15K Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 24,149.13417291 24,149.13417291 24,149.13417291 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på SP500 xStock er $ 15.93M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.86K. Den sirkulerende forsyningen på SPYX er 24.15K, med en total tilgang på 24149.13417291. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.93M.