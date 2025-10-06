Illusion of Life pris i dag

Sanntids Illusion of Life (SPARK) pris i dag er $ 0.001748, med en 11.26% endring de siste 24 timene. Nåværende SPARK til USD konverteringssats er $ 0.001748 per SPARK.

Illusion of Life rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SPARK. I løpet av de siste 24 timene SPARK har den blitt handlet mellom $ 0.001415(laveste) og $ 0.001845 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SPARK beveget seg -0.80% i løpet av den siste timen og -16.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.57K.

Illusion of Life (SPARK) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 58.57K$ 58.57K $ 58.57K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Illusion of Life er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.57K. Den sirkulerende forsyningen på SPARK er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.