SOPH (SOPH) Informasjon Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain. Offisiell nettside: https://sophon.xyz Teknisk dokument: https://docs.sophon.xyz Blokkutforsker: https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a Kjøp SOPH nå!

SOPH (SOPH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOPH (SOPH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.88M $ 61.88M $ 61.88M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 309.40M $ 309.40M $ 309.40M All-time high: $ 0.10508 $ 0.10508 $ 0.10508 All-Time Low: $ 0.027881578432504012 $ 0.027881578432504012 $ 0.027881578432504012 Nåværende pris: $ 0.03094 $ 0.03094 $ 0.03094 Lær mer om SOPH (SOPH) pris

SOPH (SOPH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOPH (SOPH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOPH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOPH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOPHs tokenomics, kan du utforske SOPH tokenets livepris!

SOPH (SOPH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOPH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOPH nå!

SOPH prisforutsigelse Vil du vite hvor SOPH kan være på vei? Vår SOPH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOPH tokenets prisforutsigelse nå!

