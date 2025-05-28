SOPH

Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.

SOPH

RangeringNo.522

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.42%

Opplagsforsyning2,000,000,000

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.2%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.11047734182580787,2025-05-28

Laveste pris0.027286340400816105,2025-09-25

Offentlig blokkjedeSOPHON

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...