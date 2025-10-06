Kjøp kryptoMarkederSpotFuturesUSOILTjeneArrangementssenter
Mer
Sanntidspris for Sologenic er i dag -- USD.SOLO markedsverdien er -- USD. Spor sanntids SOLO til USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Sologenic er i dag -- USD.SOLO markedsverdien er -- USD. Spor sanntids SOLO til USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

Mer om SOLO

SOLO Prisinformasjon

Hva er SOLO

SOLO teknisk dokument

SOLO Offisiell nettside

SOLO tokenomics

SOLO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Sologenic Logo

Sologenic Pris(SOLO)

Ikke oppført

USD
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Siden sist oppdatert: 2026-03-09 14:33:04 (UTC+8)

Sologenic pris i dag

Sanntids Sologenic (SOLO) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SOLO til USD konverteringssats er -- per SOLO.

Sologenic rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SOLO. I løpet av de siste 24 timene SOLO har den blitt handlet mellom --(laveste) og -- (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SOLO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -- de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sologenic (SOLO) Markedsinformasjon

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Nåværende markedsverdi på Sologenic er --, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLO er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

Sologenic prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
--
----
24 timer lav
--
----
24 timer høy

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Sologenic (SOLO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sologenic for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
No Data
Sologenic Prisendring i dag

I dag registrerte SOLO en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sologenic 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med -- (--), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sologenic 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SOLO en endring på -- (--), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sologenic 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med ---- (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Prisforutsigelse for Sologenic

Sologenic (SOLO) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SOLO for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Sologenic (SOLO) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Sologenic potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Sologenic som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for SOLO prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Sologenic Prisprognose.

Hva er Sologenic (SOLO)

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

Sologenic Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sologenic, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sologenic nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Sologenic

Siden sist oppdatert: 2026-03-09 14:33:04 (UTC+8)

Sologenic (SOLO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Sologenic Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025
Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025
Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Utforsk mer om Sologenic

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

Nexira DAEP

Nexira DAEP

NEXI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AixPlay

AixPlay

AIXPLAY

$0.0000000
$0.0000000$0.0000000

0.00%

PMM

PMM

PMM

$0.5794
$0.5794$0.5794

+131.76%

SYMM

SYMM

SYMM

$0.0547
$0.0547$0.0547

-13.85%

FOODAM

FOODAM

FD

$7.9997
$7.9997$7.9997

-9.60%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

PMM

PMM

PMM

$0.5794
$0.5794$0.5794

+131.76%

Bitway

Bitway

BTW

$0.026150
$0.026150$0.026150

+45.77%

Nexfi Wallet

Nexfi Wallet

NEXFI

$0.0001373
$0.0001373$0.0001373

+41.25%

SaharaAI

SaharaAI

SAHARA

$0.02671
$0.02671$0.02671

+23.94%

Bittensor

Bittensor

TAO

$197.57
$197.57$197.57

+13.12%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SOLO-til-USD-kalkulator

Beløp

SOLO
SOLO
USD
USD

1 SOLO = -- USD