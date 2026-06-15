Solar pris i dag

Sanntids Solar (SXP) pris i dag er $ 0.00200837, med en 8.19% endring de siste 24 timene. Nåværende SXP til USD konverteringssats er $ 0.00200837 per SXP.

Solar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,352,372, med en sirkulerende forsyning på 673.39M SXP. I løpet av de siste 24 timene SXP har den blitt handlet mellom $ 0.00024159(laveste) og $ 0.00288736 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5.79, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006995.

Kortsiktig har SXP beveget seg +0.07% i løpet av den siste timen og -8.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 607.94.

Solar (SXP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volum (24 timer) $ 607.94$ 607.94 $ 607.94 Fullt utvannet markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Opplagsforsyning 673.39M 673.39M 673.39M Total forsyning 673,393,198.71 673,393,198.71 673,393,198.71

Nåværende markedsverdi på Solar er $ 1.35M, med et 24-timers handelsvolum på $ 607.94. Den sirkulerende forsyningen på SXP er 673.39M, med en total tilgang på 673393198.71. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.35M.