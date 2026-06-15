solami pris i dag

Sanntids solami (SOLAMI) pris i dag er $ 0.00007792, med en 1.98% endring de siste 24 timene. Nåværende SOLAMI til USD konverteringssats er $ 0.00007792 per SOLAMI.

solami rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 77,796, med en sirkulerende forsyning på 999.15M SOLAMI. I løpet av de siste 24 timene SOLAMI har den blitt handlet mellom $ 0.0000737(laveste) og $ 0.0000783 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00483002, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003406.

Kortsiktig har SOLAMI beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og +10.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.70.

solami (SOLAMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.80K$ 77.80K $ 77.80K Volum (24 timer) $ 3.70$ 3.70 $ 3.70 Fullt utvannet markedsverdi $ 77.80K$ 77.80K $ 77.80K Opplagsforsyning 999.15M 999.15M 999.15M Total forsyning 999,153,237.558042 999,153,237.558042 999,153,237.558042

Nåværende markedsverdi på solami er $ 77.80K, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.70. Den sirkulerende forsyningen på SOLAMI er 999.15M, med en total tilgang på 999153237.558042. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.80K.