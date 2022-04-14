Solama (SOLAMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solama (SOLAMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solama (SOLAMA) Informasjon Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Offisiell nettside: https://www.solama.com/ Teknisk dokument: https://www.solama.com/blog/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Kjøp SOLAMA nå!

Solama (SOLAMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solama (SOLAMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Total forsyning: $ 676.58M $ 676.58M $ 676.58M Sirkulerende forsyning: $ 653.87M $ 653.87M $ 653.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M All-time high: $ 0.1476 $ 0.1476 $ 0.1476 All-Time Low: $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 Nåværende pris: $ 0.00368 $ 0.00368 $ 0.00368 Lær mer om Solama (SOLAMA) pris

Solama (SOLAMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solama (SOLAMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLAMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLAMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLAMAs tokenomics, kan du utforske SOLAMA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SOLAMA Interessert i å legge til Solama (SOLAMA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SOLAMA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SOLAMA på MEXC nå!

Solama (SOLAMA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOLAMA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOLAMA nå!

SOLAMA prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLAMA kan være på vei? Vår SOLAMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLAMA tokenets prisforutsigelse nå!

