Sogni AI (SOGNI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Sogni AI (SOGNI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:16:28 (UTC+8)
USD

Sogni AI (SOGNI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sogni AI (SOGNI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 33.91M
$ 33.91M$ 33.91M
All-time high:
$ 0.008512
$ 0.008512$ 0.008512
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.003391
$ 0.003391$ 0.003391

Sogni AI (SOGNI) Informasjon

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Offisiell nettside:
https://www.sogni.ai/
Teknisk dokument:
https://docsend.com/view/jse8v2m9yvz5gdwi
Blokkutforsker:
https://basescan.org/token/0xe014d2a4da6e450f21b5050120d291e63c8940fd

Sogni AI (SOGNI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Sogni AI (SOGNI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SOGNI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SOGNI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SOGNIs tokenomics, kan du utforske SOGNI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SOGNI

Interessert i å legge til Sogni AI (SOGNI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SOGNI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Sogni AI (SOGNI) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til SOGNI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SOGNI prisforutsigelse

Vil du vite hvor SOGNI kan være på vei? Vår SOGNI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

