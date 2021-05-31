SOLANIUM (SLIM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOLANIUM (SLIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOLANIUM (SLIM) Informasjon Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Offisiell nettside: https://www.solanium.io/ Teknisk dokument: https://docs.solanium.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Kjøp SLIM nå!

SOLANIUM (SLIM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOLANIUM (SLIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M All-time high: $ 5.799 $ 5.799 $ 5.799 All-Time Low: $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 Nåværende pris: $ 0.03704 $ 0.03704 $ 0.03704 Lær mer om SOLANIUM (SLIM) pris

SOLANIUM (SLIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOLANIUM (SLIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLIM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLIMs tokenomics, kan du utforske SLIM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SLIM Interessert i å legge til SOLANIUM (SLIM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SLIM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SLIM på MEXC nå!

SOLANIUM (SLIM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SLIM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SLIM nå!

SLIM prisforutsigelse Vil du vite hvor SLIM kan være på vei? Vår SLIM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SLIM tokenets prisforutsigelse nå!

