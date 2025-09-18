Dagens SLF livepris er 0.01814 USD. Spor prisoppdateringer for SLF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SLF livepris er 0.01814 USD. Spor prisoppdateringer for SLF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SLF Pris(SLF)

1 SLF til USD livepris:

$0.01814
+2.54%1D
USD
SLF (SLF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:25:46 (UTC+8)

SLF (SLF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01666
24 timer lav
$ 0.02396
24 timer høy

$ 0.01666
$ 0.02396
$ 0.8328356265334455
$ 0.01828364921065918
+2.65%

+2.54%

-74.70%

-74.70%

SLF (SLF) sanntidsprisen er $ 0.01814. I løpet av de siste 24 timene har SLF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01666 og et toppnivå på $ 0.02396, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLF er $ 0.8328356265334455, mens den rekordlave prisen er $ 0.01828364921065918.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLF endret seg med +2.65% i løpet av den siste timen, +2.54% over 24 timer og -74.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SLF (SLF) Markedsinformasjon

No.1655

$ 3.03M
$ 974.26K
$ 6.10M
167.00M
336,000,000
SLF

Nåværende markedsverdi på SLF er $ 3.03M, med et 24-timers handelsvolum på $ 974.26K. Den sirkulerende forsyningen på SLF er 167.00M, med en total tilgang på 336000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.10M.

SLF (SLF) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SLF for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0004493+2.54%
30 dager$ -0.03975-68.67%
60 dager$ -0.05778-76.11%
90 dager$ -0.06766-78.86%
SLF Prisendring i dag

I dag registrerte SLF en endring på $ +0.0004493 (+2.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SLF 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.03975 (-68.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SLF 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SLF en endring på $ -0.05778 (-76.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SLF 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.06766-78.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SLF (SLF)?

Sjekk ut SLF Prishistorikk-siden nå.

Hva er SLF (SLF)

SLF er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SLF investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SLF Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SLF på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SLF kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SLF Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SLF (SLF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SLF (SLF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SLF.

Sjekk SLFprisprognosen nå!

SLF (SLF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SLF (SLF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLF tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SLF (SLF)

Leter du etter hvordan du kjøperSLF? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SLF på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SLF til lokale valutaer

1 SLF(SLF) til VND
477.3541
1 SLF(SLF) til AUD
A$0.0273914
1 SLF(SLF) til GBP
0.0134236
1 SLF(SLF) til EUR
0.015419
1 SLF(SLF) til USD
$0.01814
1 SLF(SLF) til MYR
RM0.076188
1 SLF(SLF) til TRY
0.7506332
1 SLF(SLF) til JPY
¥2.66658
1 SLF(SLF) til ARS
ARS$26.7550488
1 SLF(SLF) til RUB
1.51469
1 SLF(SLF) til INR
1.5977712
1 SLF(SLF) til IDR
Rp302.3332124
1 SLF(SLF) til KRW
25.3350496
1 SLF(SLF) til PHP
1.0345242
1 SLF(SLF) til EGP
￡E.0.8736224
1 SLF(SLF) til BRL
R$0.0963234
1 SLF(SLF) til CAD
C$0.0248518
1 SLF(SLF) til BDT
2.2083636
1 SLF(SLF) til NGN
27.1149464
1 SLF(SLF) til COP
$70.859375
1 SLF(SLF) til ZAR
R.0.3141848
1 SLF(SLF) til UAH
0.7495448
1 SLF(SLF) til TZS
T.Sh.44.9008536
1 SLF(SLF) til VES
Bs2.95682
1 SLF(SLF) til CLP
$17.3237
1 SLF(SLF) til PKR
Rs5.1488576
1 SLF(SLF) til KZT
9.8211774
1 SLF(SLF) til THB
฿0.576852
1 SLF(SLF) til TWD
NT$0.5483722
1 SLF(SLF) til AED
د.إ0.0665738
1 SLF(SLF) til CHF
Fr0.0143306
1 SLF(SLF) til HKD
HK$0.1409478
1 SLF(SLF) til AMD
֏6.942178
1 SLF(SLF) til MAD
.د.م0.1636228
1 SLF(SLF) til MXN
$0.3335946
1 SLF(SLF) til SAR
ريال0.068025
1 SLF(SLF) til ETB
Br2.6043598
1 SLF(SLF) til KES
KSh2.3433252
1 SLF(SLF) til JOD
د.أ0.01286126
1 SLF(SLF) til PLN
0.0656668
1 SLF(SLF) til RON
лв0.0781834
1 SLF(SLF) til SEK
kr0.1706974
1 SLF(SLF) til BGN
лв0.0301124
1 SLF(SLF) til HUF
Ft6.0264708
1 SLF(SLF) til CZK
0.3751352
1 SLF(SLF) til KWD
د.ك0.0055327
1 SLF(SLF) til ILS
0.0604062
1 SLF(SLF) til BOB
Bs0.1253474
1 SLF(SLF) til AZN
0.030838
1 SLF(SLF) til TJS
SM0.1697904
1 SLF(SLF) til GEL
0.048978
1 SLF(SLF) til AOA
Kz16.5358798
1 SLF(SLF) til BHD
.د.ب0.00683878
1 SLF(SLF) til BMD
1 SLF(SLF) til DKK
kr0.115189
1 SLF(SLF) til HNL
L0.4754494
1 SLF(SLF) til MUR
0.8224676
1 SLF(SLF) til NAD
$0.314729
1 SLF(SLF) til NOK
kr0.1803116
1 SLF(SLF) til NZD
1 SLF(SLF) til PAB
B/.0.01814
1 SLF(SLF) til PGK
K0.0758252
1 SLF(SLF) til QAR
ر.ق0.0658482
1 SLF(SLF) til RSD
дин.1.8092836
1 SLF(SLF) til UZS
soʻm223.9504538
1 SLF(SLF) til ALL
L1.4958244
1 SLF(SLF) til ANG
ƒ0.0324706
1 SLF(SLF) til AWG
ƒ0.032652
1 SLF(SLF) til BBD
1 SLF(SLF) til BAM
KM0.0301124
1 SLF(SLF) til BIF
Fr54.1479
1 SLF(SLF) til BND
$0.0232192
1 SLF(SLF) til BSD
1 SLF(SLF) til JMD
$2.9098374
1 SLF(SLF) til KHR
72.8513284
1 SLF(SLF) til KMF
Fr7.58252
1 SLF(SLF) til LAK
394.3478182
1 SLF(SLF) til LKR
Rs5.4869872
1 SLF(SLF) til MDL
L0.29931
1 SLF(SLF) til MGA
Ar80.2653278
1 SLF(SLF) til MOP
P0.1453014
1 SLF(SLF) til MVR
0.277542
1 SLF(SLF) til MWK
MK31.4930354
1 SLF(SLF) til MZN
MT1.159146
1 SLF(SLF) til NPR
Rs2.5562888
1 SLF(SLF) til PYG
129.55588
1 SLF(SLF) til RWF
Fr26.28486
1 SLF(SLF) til SBD
$0.148748
1 SLF(SLF) til SCR
0.2599462
1 SLF(SLF) til SRD
$0.6909526
1 SLF(SLF) til SVC
$0.158725
1 SLF(SLF) til SZL
L0.314729
1 SLF(SLF) til TMT
m0.06349
1 SLF(SLF) til TND
د.ت0.0527874
1 SLF(SLF) til TTD
$0.1228078
1 SLF(SLF) til UGX
Sh63.63512
1 SLF(SLF) til XAF
Fr10.12212
1 SLF(SLF) til XCD
1 SLF(SLF) til XOF
Fr10.12212
1 SLF(SLF) til XPF
Fr1.83214
1 SLF(SLF) til BWP
P0.2416248
1 SLF(SLF) til BZD
$0.0364614
1 SLF(SLF) til CVE
$1.7011692
1 SLF(SLF) til DJF
Fr3.21078
1 SLF(SLF) til DOP
$1.1250428
1 SLF(SLF) til DZD
د.ج2.3502184
1 SLF(SLF) til FJD
$0.040815
1 SLF(SLF) til GNF
Fr157.7273
1 SLF(SLF) til GTQ
Q0.1389524
1 SLF(SLF) til GYD
$3.7965206
1 SLF(SLF) til ISK
kr2.19494

SLF Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SLF, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell SLF nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SLF

Hvor mye er SLF (SLF) verdt i dag?
Live SLF prisen i USD er 0.01814 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SLF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SLF til USD er $ 0.01814. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SLF?
Markedsverdien for SLF er $ 3.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SLF?
Den sirkulerende forsyningen av SLF er 167.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLF ?
SLF oppnådde en ATH-pris på 0.8328356265334455 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SLF?
SLF så en ATL-pris på 0.01828364921065918 USD.
Hva er handelsvolumet til SLF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLF er $ 974.26K USD.
Vil SLF gå høyere i år?
SLF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLF prisprognosen for en mer grundig analyse.
SLF (SLF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SLF-til-USD-kalkulator

Beløp

SLF
SLF
USD
USD

1 SLF = 0.01814 USD

Handle SLF

SLFUSDT
$0.01814
+1.73%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker