Dagens SKOR livepris er 0.16991 USD.

$0.16991
-1.07%1D
SKOR (SKORAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:41:51 (UTC+8)

SKOR (SKORAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.45%

-1.06%

-1.44%

-1.44%

SKOR (SKORAI) sanntidsprisen er $ 0.16991. I løpet av de siste 24 timene har SKORAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.16711 og et toppnivå på $ 0.17282, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKORAI er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKORAI endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -1.06% over 24 timer og -1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SKOR (SKORAI) Markedsinformasjon

SOL

Nåværende markedsverdi på SKOR er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 220.86K. Den sirkulerende forsyningen på SKORAI er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.91M.

SKOR (SKORAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SKOR for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0018377-1.06%
30 dager$ -0.01338-7.30%
60 dager$ -0.04434-20.70%
90 dager$ +0.00258+1.54%
SKOR Prisendring i dag

I dag registrerte SKORAI en endring på $ -0.0018377 (-1.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SKOR 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01338 (-7.30%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SKOR 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SKORAI en endring på $ -0.04434 (-20.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SKOR 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00258+1.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SKOR (SKORAI)?

Sjekk ut SKOR Prishistorikk-siden nå.

Hva er SKOR (SKORAI)

SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style.

SKOR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk SKORAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SKOR på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SKOR kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SKOR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SKOR (SKORAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SKOR (SKORAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SKOR.

Sjekk SKORprisprognosen nå!

SKOR (SKORAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SKOR (SKORAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKORAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SKOR (SKORAI)

Leter du etter hvordan du kjøperSKOR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SKOR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SKORAI til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av SKOR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SKOR

Hvor mye er SKOR (SKORAI) verdt i dag?
Live SKORAI prisen i USD er 0.16991 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SKORAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SKORAI til USD er $ 0.16991. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SKOR?
Markedsverdien for SKORAI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SKORAI?
Den sirkulerende forsyningen av SKORAI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKORAI ?
SKORAI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SKORAI?
SKORAI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SKORAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKORAI er $ 220.86K USD.
Vil SKORAI gå høyere i år?
SKORAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKORAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

