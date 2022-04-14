SIX (SIX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i SIX (SIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
SIX (SIX) Informasjon

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

Offisiell nettside:
https://six.network/
Teknisk dokument:
https://sixnetwork.gitbook.io/six-network
Blokkutforsker:
https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z

SIX (SIX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SIX (SIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 18.54M
Total forsyning:
$ 1000.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 850.97M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 21.79M
All-time high:
$ 0.05959
All-Time Low:
$ 0.00405629769192
Nåværende pris:
$ 0.02179
SIX (SIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak SIX (SIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SIX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SIXs tokenomics, kan du utforske SIX tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.