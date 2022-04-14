SIX (SIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SIX (SIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SIX (SIX) Informasjon SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses. Offisiell nettside: https://six.network/ Teknisk dokument: https://sixnetwork.gitbook.io/six-network Blokkutforsker: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SIX-GDMS6EECOH6MBMCP3FYRYEVRBIV3TQGLOFQIPVAITBRJUMTI6V7A2X6Z Kjøp SIX nå!

SIX (SIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SIX (SIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.54M $ 18.54M $ 18.54M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 850.97M $ 850.97M $ 850.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.79M $ 21.79M $ 21.79M All-time high: $ 0.05959 $ 0.05959 $ 0.05959 All-Time Low: $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 $ 0.00405629769192 Nåværende pris: $ 0.02179 $ 0.02179 $ 0.02179 Lær mer om SIX (SIX) pris

SIX (SIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SIX (SIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SIXs tokenomics, kan du utforske SIX tokenets livepris!

SIX (SIX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SIX nå!

