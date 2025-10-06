Shping pris i dag

Sanntids Shping (SHPING) pris i dag er $ 0.002839, med en 3.95% endring de siste 24 timene. Nåværende SHPING til USD konverteringssats er $ 0.002839 per SHPING.

Shping rangerer for tiden som #1212 etter markedsverdi på $ 6.49M, med en sirkulerende forsyning på 2.29B SHPING. I løpet av de siste 24 timene SHPING har den blitt handlet mellom $ 0.002726(laveste) og $ 0.002984 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.09883818226512335, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SHPING beveget seg +0.24% i løpet av den siste timen og -7.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 108.22K.

Shping (SHPING) Markedsinformasjon

Rangering No.1212 Markedsverdi $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M Volum (24 timer) $ 108.22K$ 108.22K $ 108.22K Fullt utvannet markedsverdi $ 28.39M$ 28.39M $ 28.39M Opplagsforsyning 2.29B 2.29B 2.29B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 22.86% Offentlig blokkjede ETH

