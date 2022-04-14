BitShiba (SHIBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitShiba (SHIBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitShiba (SHIBA) Informasjon BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba's future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project's main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful. Offisiell nettside: https://bitshiba.io/ Teknisk dokument: https://bitshiba.io/litepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7

BitShiba (SHIBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitShiba (SHIBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 588.00K $ 588.00K $ 588.00K All-time high: $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 $ 0.00000012378 All-Time Low: $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 $ 0.000000000337922519 Nåværende pris: $ 0.000000000588 $ 0.000000000588 $ 0.000000000588 Lær mer om BitShiba (SHIBA) pris

BitShiba (SHIBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitShiba (SHIBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIBAs tokenomics, kan du utforske SHIBA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SHIBA Interessert i å legge til BitShiba (SHIBA) i porteføljen din?

BitShiba (SHIBA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHIBA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHIBA nå!

SHIBA prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIBA kan være på vei? Vår SHIBA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIBA tokenets prisforutsigelse nå!

