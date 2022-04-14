AI Avatar (SGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AI Avatar (SGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AI Avatar (SGT) Informasjon Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse. Offisiell nettside: https://suzuverse.com/story/# Teknisk dokument: https://suzuverse.com/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5b649c07e7ba0a1c529deaabed0b47699919b4a2 Kjøp SGT nå!

AI Avatar (SGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AI Avatar (SGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M All-time high: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 All-Time Low: $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 Nåværende pris: $ 0.102 $ 0.102 $ 0.102 Lær mer om AI Avatar (SGT) pris

AI Avatar (SGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AI Avatar (SGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SGTs tokenomics, kan du utforske SGT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SGT Interessert i å legge til AI Avatar (SGT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SGT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SGT på MEXC nå!

AI Avatar (SGT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SGT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SGT nå!

SGT prisforutsigelse Vil du vite hvor SGT kan være på vei? Vår SGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SGT tokenets prisforutsigelse nå!

