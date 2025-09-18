Hva er SFL (SFL)

Shuffle is an O2O hybrid blockchain-based mobile payment solution operated by THE HUMANPLUS Inc., a system integration and development company headquartered in Seoul, Korea. Shuffle is striving to create a new economic paradigm by connecting FinTech and Blockchain & Crypto. It's a mainnet coin based on EVMOS folked blockchain.

SFL er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SFL investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



SFL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SFL (SFL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SFL (SFL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SFL.

SFL (SFL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SFL (SFL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SFL Hvor mye er SFL (SFL) verdt i dag? Live SFL prisen i USD er 0.001763 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SFL-til-USD-pris? $ 0.001763 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SFL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SFL? Markedsverdien for SFL er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SFL? Den sirkulerende forsyningen av SFL er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFL ? SFL oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SFL? SFL så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til SFL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFL er $ 100.35K USD . Vil SFL gå høyere i år? SFL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFL prisprognosen for en mer grundig analyse.

SFL (SFL) Viktige bransjeoppdateringer

