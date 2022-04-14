SENSORIUM (SENSO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SENSORIUM (SENSO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SENSORIUM (SENSO) Informasjon Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Offisiell nettside: https://sensoriumxr.com/ Teknisk dokument: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Kjøp SENSO nå!

SENSORIUM (SENSO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SENSORIUM (SENSO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 251.56K $ 251.56K $ 251.56K Total forsyning: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Sirkulerende forsyning: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M All-time high: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 All-Time Low: $ 0.003288269862584537 $ 0.003288269862584537 $ 0.003288269862584537 Nåværende pris: $ 0.00358 $ 0.00358 $ 0.00358 Lær mer om SENSORIUM (SENSO) pris

SENSORIUM (SENSO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SENSORIUM (SENSO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SENSO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SENSO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SENSOs tokenomics, kan du utforske SENSO tokenets livepris!

SENSORIUM (SENSO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SENSO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SENSO nå!

