ResearchHub pris i dag

Sanntids ResearchHub (RSC) pris i dag er $ 0.2113, med en 1.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RSC til USD konverteringssats er $ 0.2113 per RSC.

ResearchHub rangerer for tiden som #482 etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- RSC. I løpet av de siste 24 timene RSC har den blitt handlet mellom $ 0.1985(laveste) og $ 0.2116 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.5109694213523286, mens tidenes laveste notering var $ 0.003447549525926296.

Kortsiktig har RSC beveget seg +0.28% i løpet av den siste timen og -11.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 65.33K.

ResearchHub (RSC) Markedsinformasjon

Rangering No.482 Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 65.33K$ 65.33K $ 65.33K Fullt utvannet markedsverdi $ 211.30M$ 211.30M $ 211.30M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på ResearchHub er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.33K. Den sirkulerende forsyningen på RSC er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.30M.