RONIN (RON) Informasjon Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain. Offisiell nettside: https://roninchain.com Teknisk dokument: https://docs.roninchain.com/basics/white-paper Blokkutforsker: https://app.roninchain.com/ Kjøp RON nå!

RONIN (RON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RONIN (RON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 355.16M $ 355.16M $ 355.16M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 693.12M $ 693.12M $ 693.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 512.40M $ 512.40M $ 512.40M All-time high: $ 4.536 $ 4.536 $ 4.536 All-Time Low: $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 Nåværende pris: $ 0.5124 $ 0.5124 $ 0.5124 Lær mer om RONIN (RON) pris

RONIN (RON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RONIN (RON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RONs tokenomics, kan du utforske RON tokenets livepris!

RONIN (RON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RON nå!

RON prisforutsigelse Vil du vite hvor RON kan være på vei? Vår RON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RON tokenets prisforutsigelse nå!

