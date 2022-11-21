RON

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

NavnRON

RangeringNo.157

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.51%

Opplagsforsyning693,121,119.9637812

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.6931%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high4.496934458163238,2024-03-13

Laveste pris0.19762703891193972,2022-11-21

Offentlig blokkjedeRONIN

Loading...