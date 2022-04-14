Reality Metaverse (RMV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Reality Metaverse (RMV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Reality Metaverse (RMV) Informasjon Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Offisiell nettside: http://realitymeta.io/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90 Kjøp RMV nå!

Reality Metaverse (RMV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reality Metaverse (RMV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 669.71K $ 669.71K $ 669.71K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 249.89M $ 249.89M $ 249.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M All-time high: $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 All-Time Low: $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 Nåværende pris: $ 0.00268 $ 0.00268 $ 0.00268 Lær mer om Reality Metaverse (RMV) pris

Reality Metaverse (RMV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reality Metaverse (RMV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RMV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RMV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RMVs tokenomics, kan du utforske RMV tokenets livepris!

Reality Metaverse (RMV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RMV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RMV nå!

