RIF (RIF) Informasjon RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment. Offisiell nettside: https://rif.technology/ Teknisk dokument: https://rif.technology/static/add903ce229a6f45a606cd78b028cf9e/RIF-whitepaper-V2.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AAeENcfHbTExuTvs4q7r9Bjax98Dg6BGX3aMph4bTLdK Kjøp RIF nå!

RIF (RIF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RIF (RIF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.86M $ 59.86M $ 59.86M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.86M $ 59.86M $ 59.86M All-time high: $ 0.45724 $ 0.45724 $ 0.45724 All-Time Low: $ 0.0273613350172 $ 0.0273613350172 $ 0.0273613350172 Nåværende pris: $ 0.05986 $ 0.05986 $ 0.05986 Lær mer om RIF (RIF) pris

RIF (RIF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RIF (RIF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIFs tokenomics, kan du utforske RIF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RIF Interessert i å legge til RIF (RIF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RIF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RIF på MEXC nå!

RIF (RIF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RIF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RIF nå!

RIF prisforutsigelse Vil du vite hvor RIF kan være på vei? Vår RIF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIF tokenets prisforutsigelse nå!

