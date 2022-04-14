Resolv (RESOLV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Resolv (RESOLV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Resolv (RESOLV) Informasjon Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming. Offisiell nettside: https://resolv.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.resolv.xyz/litepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1 Kjøp RESOLV nå!

Resolv (RESOLV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Resolv (RESOLV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.56M $ 44.56M $ 44.56M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 310.82M $ 310.82M $ 310.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 143.35M $ 143.35M $ 143.35M All-time high: $ 0.426 $ 0.426 $ 0.426 All-Time Low: $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 Nåværende pris: $ 0.14335 $ 0.14335 $ 0.14335 Lær mer om Resolv (RESOLV) pris

Resolv (RESOLV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Resolv (RESOLV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RESOLV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RESOLV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RESOLVs tokenomics, kan du utforske RESOLV tokenets livepris!

