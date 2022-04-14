Reef (REEF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Reef (REEF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Reef (REEF) Informasjon Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations. Offisiell nettside: https://reef.io/ Teknisk dokument: https://docs.reef.io/ Blokkutforsker: https://reefscan.com Kjøp REEF nå!

Reef (REEF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reef (REEF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.85M $ 6.85M $ 6.85M Total forsyning: $ 21.02B $ 21.02B $ 21.02B Sirkulerende forsyning: $ 21.02B $ 21.02B $ 21.02B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.85M $ 6.85M $ 6.85M All-time high: $ 0.007859 $ 0.007859 $ 0.007859 All-Time Low: $ 0.000173871992725367 $ 0.000173871992725367 $ 0.000173871992725367 Nåværende pris: $ 0.0003258 $ 0.0003258 $ 0.0003258 Lær mer om Reef (REEF) pris

Reef (REEF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reef (REEF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REEF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REEF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REEFs tokenomics, kan du utforske REEF tokenets livepris!

Reef (REEF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til REEF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for REEF nå!

REEF prisforutsigelse Vil du vite hvor REEF kan være på vei? Vår REEF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REEF tokenets prisforutsigelse nå!

